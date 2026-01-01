Подглядела, как японцы греются в квартире без отопления: беру 3 идеи на холодный сентябрь

Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится

Подсмотрела у финнов метод утепления дома: полы теплые даже в -40 без труб и электричества — осенью и зимой не мерзну

У «Чужого» есть шедевральный спин-офф — с Фордом и андроидами: его продолжения на голову выше «Прометея»

СССР добрался до Арракиса: 3 «русские» детали «Дюны», которые можно легко пропустить

Август прощается громко: 10 российских сериалов, которые вышли в последние дни лета — затягивают не по-детски

В Азии пересняли русскую супергероику с позорными 4.4 на IMDb – и собрали в прокате больше в 10 раз: «Да, это плохо – поэтому прекрасно»

Спустя 29 лет «Титаник» пал ниже некуда: фильм-катастрофа проиграл боевику про американского нищего студента

Не только «Метод» и «Трасса»: 5 российских сериалов, которые не стыдно советовать любителям детективов

Кто здесь жил — Шурик, Новосельцев или кто похуже? Угадайте советский фильм по интерьеру (тест)