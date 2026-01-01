Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Тень Расписание Тень (2025) в Набережных Челнах на сегодня

Расписание Тень (2025) в Набережных Челнах на сегодня

Тень
Тень Семейный мультфильм о дружбе кота Скотти и домашней кошки по имени Тень приключения, анимация, семейный 2025 / Германия
Смотреть трейлер
Вся информация о мультфильме
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мошенники
Мошенники
2026, Казахстан, драма
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Моана
Моана
2016, США, анимация
Подглядела, как японцы греются в квартире без отопления: беру 3 идеи на холодный сентябрь
Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится
Подсмотрела у финнов метод утепления дома: полы теплые даже в -40 без труб и электричества — осенью и зимой не мерзну
У «Чужого» есть шедевральный спин-офф — с Фордом и андроидами: его продолжения на голову выше «Прометея»
СССР добрался до Арракиса: 3 «русские» детали «Дюны», которые можно легко пропустить
Август прощается громко: 10 российских сериалов, которые вышли в последние дни лета — затягивают не по-детски
В Азии пересняли русскую супергероику с позорными 4.4 на IMDb – и собрали в прокате больше в 10 раз: «Да, это плохо – поэтому прекрасно»
Спустя 29 лет «Титаник» пал ниже некуда: фильм-катастрофа проиграл боевику про американского нищего студента
Не только «Метод» и «Трасса»: 5 российских сериалов, которые не стыдно советовать любителям детективов
Кто здесь жил — Шурик, Новосельцев или кто похуже? Угадайте советский фильм по интерьеру (тест)
«Уверен в полном провале»: что будут смотреть в сентябре-2026 и какой российский сериал уже успел всех рассорить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше