Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Набережные Челны, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Монахиня из Борли. Возвращение
Расписание Монахиня из Борли. Возвращение (2025) в Набережных Челнах на сегодня
Расписание Монахиня из Борли. Возвращение (2025) в Набережных Челнах на сегодня
Монахиня из Борли. Возвращение
Мистический хоррор об английском особняке, который стал обителью призраков
ужасы, детектив
2025 / Великобритания
Смотреть трейлер
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Бегущая
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Мой папа - медведь 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Астрал 6: Они уже здесь
Отзывы
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Не по-детски
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Мошенники
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Миа и монстры
Отзывы
2026, Австрия / Германия / Испания, приключения, анимация, комедия
Узнала секрет корейского отопления без единой батареи — захотела себе так же: даже лютые морозы им нипочем
С приходом сентября пачками скупаю на Ozon турецкий чай: стоит заварить покрепче — и кухня превращается в чайную Стамбула
Так вот зачем нужен ящик под духовкой: оказывается, хозяйки зря убирают туда крышки и сковородки
«Шеф, все пропали!»: в культовых фильмах Гайдая не осталось героев – угадаете хоть 2/5 по кадру с подвохом?
Семенов и Шибрагины глотают пыль: три лучших российских детектива пятилетки выбрали на IMDb – у всех рейтинг 7,2+
Завидуй, HBO и Netflix: у 4 Sci-Fi-сериалов Apple TV каждая серия – шедевр (№1 – «Разделение», а кто еще?)
Роль в «Семнадцати мгновениях весны» оказалась пророческой — актер повторил тот же печальный путь, вплоть до трагического финала
«Поднятие уровня в одиночку» внезапно вернулось месяц назад, а вы и не заметили: «И вот этот мусор – вместо 3 сезона?!»
3 сезон «Ванпачмена» настолько позорище, что в США сделали свой ответ: герой этого аниме уложит Сайтаму одной правой
Без подсказки бабушки этот кино-тест не пройти: как много фильмов СССР вспомните по одной мелкой детали?
«Худшее фэнтези пятилетки» вышло в цифре и не опозорилось: у «странной дичи» с Джаредом Лето — 1 000 000 000+ просмотров
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить