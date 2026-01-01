Узнала секрет корейского отопления без единой батареи — захотела себе так же: даже лютые морозы им нипочем

С приходом сентября пачками скупаю на Ozon турецкий чай: стоит заварить покрепче — и кухня превращается в чайную Стамбула

Так вот зачем нужен ящик под духовкой: оказывается, хозяйки зря убирают туда крышки и сковородки

«Шеф, все пропали!»: в культовых фильмах Гайдая не осталось героев – угадаете хоть 2/5 по кадру с подвохом?

Семенов и Шибрагины глотают пыль: три лучших российских детектива пятилетки выбрали на IMDb – у всех рейтинг 7,2+

Завидуй, HBO и Netflix: у 4 Sci-Fi-сериалов Apple TV каждая серия – шедевр (№1 – «Разделение», а кто еще?)

Роль в «Семнадцати мгновениях весны» оказалась пророческой — актер повторил тот же печальный путь, вплоть до трагического финала

«Поднятие уровня в одиночку» внезапно вернулось месяц назад, а вы и не заметили: «И вот этот мусор – вместо 3 сезона?!»

3 сезон «Ванпачмена» настолько позорище, что в США сделали свой ответ: герой этого аниме уложит Сайтаму одной правой

Без подсказки бабушки этот кино-тест не пройти: как много фильмов СССР вспомните по одной мелкой детали?