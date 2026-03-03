Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Дополнительное время Расписание сеансов Дополнительное время, 2026 в Набережных Челнах

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Дополнительное время»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Ultra Cinema г. Набережные Челны, просп. Чулман, 89/57, ТРЦ «Сити-молл»
2D
10:15 от 250 ₽
Иллюзиум г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, 14
2D
14:00 от 330 ₽
Мадагаскар г. Набережные Челны, просп. Сююмбике, 40, ЖК Sunrise City
2D
10:10 от 290 ₽ 16:30 от 330 ₽
