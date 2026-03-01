Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Набережных Челнах
11 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 11 марта 2026 в Набережных Челнах
Ultra Cinema
г. Набережные Челны, просп. Чулман, 89/57, ТРЦ «Сити-молл»
2D
10:05
от 250 ₽
11:55
от 250 ₽
12:50
от 300 ₽
14:05
от 300 ₽
16:05
от 300 ₽
16:55
от 300 ₽
18:55
от 300 ₽
Иллюзиум
г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, 14
2D
09:45
от 290 ₽
11:50
от 290 ₽
13:50
от 330 ₽
15:30
от 330 ₽
17:55
от 390 ₽
22:00
от 390 ₽
Мадагаскар
г. Набережные Челны, просп. Сююмбике, 40, ЖК Sunrise City
2D
10:10
от 290 ₽
10:50
от 290 ₽
11:40
от 290 ₽
12:45
от 330 ₽
13:35
от 330 ₽
14:40
от 330 ₽
16:35
от 330 ₽
17:50
от 390 ₽
22:15
от 390 ₽
Синема Парк
г. Набережные челны, пр. Мира, д.3, ТРЦ «Торговый квартал»
2D
09:10
от 350 ₽
10:15
от 350 ₽
11:15
от 350 ₽
12:20
от 350 ₽
13:20
от 410 ₽
14:25
от 410 ₽
15:25
от 410 ₽
17:30
от 530 ₽
19:35
от 530 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
