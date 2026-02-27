Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Человек, который смеется Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Набережных Челнах 1 марта 2026

Расписание сеансов Человек, который смеется, 1 марта 2026 в Набережных Челнах

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Человек, который смеется»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзиум г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, 14
2D
10:00 от 330 ₽ 14:20 от 370 ₽ 19:15 от 410 ₽
Мадагаскар г. Набережные Челны, просп. Сююмбике, 40, ЖК Sunrise City
2D
11:45 от 330 ₽ 15:25 от 370 ₽ 20:25 от 410 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов
«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось
Тоже 90-е, но уже не про пацанов со двора: новинка «Коммерсант» с Петровым основана на реальной истории банкира в тюрьме
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше