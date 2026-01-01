Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится

Подсмотрела у финнов метод утепления дома: полы теплые даже в -40 без труб и электричества — осенью и зимой не мерзну

Плитка в ванной — это уже прошлый век: в 2026-м стены обшивают так, что про швы и затирку можно забыть

Не только «Метод» и «Трасса»: 5 российских сериалов, которые не стыдно советовать любителям детективов

Нашла замену «Первому отделу» на пару вечеров: 2 малоизвестных, но крепеньких детектива с хорошей интригой

СССР добрался до Арракиса: 3 «русские» детали «Дюны», которые можно легко пропустить

У «Чужого» есть шедевральный спин-офф — с Фордом и андроидами: его продолжения на голову выше «Прометея»

Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории

Август прощается громко: 10 российских сериалов, которые вышли в последние дни лета — затягивают не по-детски

В Азии пересняли русскую супергероику с позорными 4.4 на IMDb – и собрали в прокате больше в 10 раз: «Да, это плохо – поэтому прекрасно»