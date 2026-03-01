Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Красавица
Расписание сеансов Красавица, 2026 в Набережных Челнах
11 марта 2026
Расписание сеансов Красавица, 11 марта 2026 в Набережных Челнах
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Завтра
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Красавица»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Ultra Cinema
г. Набережные Челны, просп. Чулман, 89/57, ТРЦ «Сити-молл»
2D
14:45
от 300 ₽
Иллюзиум
г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, 14
2D
14:00
от 330 ₽
Мадагаскар
г. Набережные Челны, просп. Сююмбике, 40, ЖК Sunrise City
2D
10:30
от 290 ₽
Синема Парк
г. Набережные челны, пр. Мира, д.3, ТРЦ «Торговый квартал»
2D
13:10
от 410 ₽
17:20
от 530 ₽
21:30
от 530 ₽
