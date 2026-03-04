Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Горничная Расписание сеансов Горничная, 2025 в Набережных Челнах 4 марта 2026

Расписание сеансов Горничная, 4 марта 2026 в Набережных Челнах

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Горничная»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Ultra Cinema г. Набережные Челны, просп. Чулман, 89/57, ТРЦ «Сити-молл»
2D
22:25 от 250 ₽
