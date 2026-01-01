Пожелтевшие подушки спасаю за 15 минут без стиралки: 2 копеечных ингредиента сделают их белыми как в отеле

Даже старые простыни засияют как новые: от жирных пятен пота и желтых следов поможет хитрость советских мамочек

В России на 3 дня отключат мобильный и домашний интернет: людей призвали терпеть и «не роптать»

Сон для слабаков: включите один из этих 7 российских детективов — и до рассвета вас не оторвать (без «Невского» и «Первого отдела»)

«Игра престолов» нервно курит в сторонке: START, Wink и Okko готовят сразу 3 необычных российских сериала — №2 жду ради Янковского

5 фильмов СССР задают летнее настроение до сих пор: сможете узнать их по кадрам в тесте?

Фильмы Диснея, конечно, отличные, но у Толкина вызывали отвращение: навсегда запретил снимать ему «Властелина»

В «Д'Артаньяне и трех мушкетерах» 47 лет не замечали ляп: все смотрели на гасконца, а надо было на коня

Тут вам и Марат, и Пальто: этот российский сериал подозрительно похож на «Слово пацана» — вот только он вышел раньше

3 детектива понравились мне не меньше «Первого отдела»: в №2 играет Фома из «Невского»