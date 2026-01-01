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Киноафиша Фильмы Наследник Расписание сеансов Наследник, 2025 в Набережных Челнах

Расписание сеансов Наследник, 2025 в Набережных Челнах

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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Школа магических зверей. Хранители чуда
Школа магических зверей. Хранители чуда
2025, Германия, приключения, семейный, фэнтези
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
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2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
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