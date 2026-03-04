Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Набережных Челнах
5 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 5 марта 2026 в Набережных Челнах
Сегодня
4
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
г. Набережные Челны, просп. Чулман, 89/57, ТРЦ «Сити-молл»
2D
14:05
16:15
18:25
Мадагаскар
г. Набережные Челны, просп. Сююмбике, 40, ЖК Sunrise City
2D
14:50
от 330 ₽
