Расписание сеансов Домовенок Кузя 2, 2026 в Набережных Челнах 22 марта 2026

Расписание сеансов Домовенок Кузя 2, 22 марта 2026 в Набережных Челнах

Билеты
Вся информация о фильме
чт 19 пт 20 сб 21 вс 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Домовенок Кузя 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк г. Набережные челны, пр. Мира, д.3, ТРЦ «Торговый квартал»
2D
09:20 от 340 ₽ 11:30 от 340 ₽ 13:40 от 410 ₽ 15:50 от 410 ₽ 18:00 от 540 ₽
