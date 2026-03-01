Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Домовенок Кузя 2
Расписание сеансов Домовенок Кузя 2, 2026 в Набережных Челнах
21 марта 2026
Расписание сеансов Домовенок Кузя 2, 21 марта 2026 в Набережных Челнах
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
чт
19
пт
20
сб
21
вс
22
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Домовенок Кузя 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк
г. Набережные челны, пр. Мира, д.3, ТРЦ «Торговый квартал»
2D
09:20
от 340 ₽
11:30
от 340 ₽
13:40
от 410 ₽
15:50
от 410 ₽
18:00
от 540 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
