Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Набережные Челны, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала
Расписание сеансов Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала, 2026 в Набережных Челнах
29 марта 2026
Расписание сеансов Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала, 29 марта 2026 в Набережных Челнах
Билеты
О мультфильме
Расписание
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
чт
26
пт
27
сб
28
вс
29
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк
г. Набережные челны, пр. Мира, д.3, ТРЦ «Торговый квартал»
2D
09:15
от 340 ₽
11:15
от 340 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно
В сторону «Грозовой перевал»: о токсичных отношениях есть другая лента — Кира Найтли в ней удивительно хороша
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667