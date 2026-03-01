Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала Расписание сеансов Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала, 2026 в Набережных Челнах 29 марта 2026

Расписание сеансов Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала, 29 марта 2026 в Набережных Челнах

Билеты
Вся информация о мультфильме
чт 26 пт 27 сб 28 вс 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк г. Набережные челны, пр. Мира, д.3, ТРЦ «Торговый квартал»
2D
09:15 от 340 ₽ 11:15 от 340 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно
В сторону «Грозовой перевал»: о токсичных отношениях есть другая лента — Кира Найтли в ней удивительно хороша
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше