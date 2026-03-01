Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала Расписание сеансов Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала, 2026 в Набережных Челнах 26 марта 2026

Расписание сеансов Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала, 26 марта 2026 в Набережных Челнах

Билеты
Вся информация о мультфильме
чт 26 пт 27 сб 28 вс 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк г. Набережные челны, пр. Мира, д.3, ТРЦ «Торговый квартал»
2D
09:15 от 330 ₽ 11:15 от 330 ₽
