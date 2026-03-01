Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Набережных Челнах 4 марта 2026

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 4 марта 2026 в Набережных Челнах

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 1 Завтра 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзиум г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, 14
2D
15:30 от 330 ₽
Мадагаскар г. Набережные Челны, просп. Сююмбике, 40, ЖК Sunrise City
2D
14:40 от 330 ₽
