Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Набережные Челны, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Набережных Челнах
3 марта 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 3 марта 2026 в Набережных Челнах
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Мадагаскар
г. Набережные Челны, просп. Сююмбике, 40, ЖК Sunrise City
2D
14:40
от 330 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
«Каждая серия как удар током»: этот детективный сериал от OKKO держит зрителей в напряжении одним анонсом
С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»
Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667