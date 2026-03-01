Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Набережных Челнах 3 марта 2026

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 3 марта 2026 в Набережных Челнах

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 1 Завтра 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мадагаскар г. Набережные Челны, просп. Сююмбике, 40, ЖК Sunrise City
2D
14:40 от 330 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
«Каждая серия как удар током»: этот детективный сериал от OKKO держит зрителей в напряжении одним анонсом
С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»
Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше