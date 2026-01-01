Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах

Подсмотрела у финнов метод утепления дома: полы теплые даже в -40 без труб и электричества — осенью и зимой не мерзну

Этот творог из «Пятёрочки» обхожу десятой дорогой и не беру даже по акции: опасный клей вместо полезной вкусняшки

Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории

Не только «Метод» и «Трасса»: 5 российских сериалов, которые не стыдно советовать любителям детективов

НТВ, подвиньтесь: сразу 3 сериала Пятого канала правили летним ТВ-эфиром — детективы сейчас на вершине популярности

Кто здесь жил — Шурик, Новосельцев или кто похуже? Угадайте советский фильм по интерьеру (тест)

У «Чужого» есть шедевральный спин-офф — с Фордом и андроидами: его продолжения на голову выше «Прометея»

Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей

В Азии пересняли русскую супергероику с позорными 4.4 на IMDb – и собрали в прокате больше в 10 раз: «Да, это плохо – поэтому прекрасно»