Киноафиша Набережных Челнов
Кинотеатры
Ultra Cinema
Расписание сеансов кинотеатра «Ultra Cinema»
Расписание сеансов кинотеатра «Ultra Cinema»
Сегодня 27
27
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
2D
10:45
от 250 ₽
12:40
от 300 ₽
14:40
от 350 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
21:20
от 400 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
22:25
от 400 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
14:10
от 350 ₽
16:40
от 350 ₽
19:10
от 400 ₽
21:45
от 400 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
12:25
от 300 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
10:25
от 250 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
12:25
от 300 ₽
18:20
от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
18:55
от 400 ₽
22:45
от 370 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:20
от 250 ₽
14:40
от 350 ₽
16:50
от 350 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
10:10
от 250 ₽
Ограбление в Лос-Анджелесе
криминал, триллер, драма
2026, США
2D
19:10
от 400 ₽
21:45
от 400 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:00
от 250 ₽
12:10
от 300 ₽
14:15
от 350 ₽
16:20
от 350 ₽
18:30
от 400 ₽
20:40
от 400 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
11:50
от 300 ₽
14:00
от 300 ₽
16:10
от 350 ₽
20:10
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
Тоже 90-е, но уже не про пацанов со двора: новинка «Коммерсант» с Петровым основана на реальной истории банкира в тюрьме
Самый кассовый фильм 2025 года собрал $424,2 млн: все-таки обогнал «Майнкрафт в кино»
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
