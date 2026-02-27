Оповещения от Киноафиши
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
10:45 от 250 ₽ 12:40 от 300 ₽ 14:40 от 350 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
21:20 от 400 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
22:25 от 400 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
14:10 от 350 ₽ 16:40 от 350 ₽ 19:10 от 400 ₽ 21:45 от 400 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
12:25 от 300 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
10:25 от 250 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
12:25 от 300 ₽ 18:20 от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
18:55 от 400 ₽ 22:45 от 370 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:20 от 250 ₽ 14:40 от 350 ₽ 16:50 от 350 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
10:10 от 250 ₽
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе криминал, триллер, драма 2026, США
2D
19:10 от 400 ₽ 21:45 от 400 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:00 от 250 ₽ 12:10 от 300 ₽ 14:15 от 350 ₽ 16:20 от 350 ₽ 18:30 от 400 ₽ 20:40 от 400 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
11:50 от 300 ₽ 14:00 от 300 ₽ 16:10 от 350 ₽ 20:10 от 400 ₽
