Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Набережные Челны, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Набережных Челнов
Кинотеатры
Кино Кафе Рай
Расписание сеансов киноклуба «Кино Кафе Рай»
Расписание сеансов киноклуба «Кино Кафе Рай»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Фотографии
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8552) 78-77-37
Позвонить
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8552) 78-77-37
Позвонить
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8552) 78-77-37
Позвонить
Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8552) 78-77-37
Позвонить
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8552) 78-77-37
Позвонить
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8552) 78-77-37
Позвонить
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8552) 78-77-37
Позвонить
Обсессия
ужасы
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8552) 78-77-37
Позвонить
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8552) 78-77-37
Позвонить
Пропасть
триллер
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8552) 78-77-37
Позвонить
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8552) 78-77-37
Позвонить
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8552) 78-77-37
Позвонить
Кинотеатры рядом
200
метров
Иллюзиум
просп. Хасана Туфана, 14
5
1.1
км
Мадагаскар
просп. Сююмбике, 40, ЖК Sunrise City
5
1.9
км
«Русский драматический театр «Мастеровые»
проспект Чулман, 77
5
2
км
Ultra Cinema
просп. Чулман, 89/57, ТРЦ «Сити-молл»
5
17.9
км
Юность
г. Мендлеевск, ул. Бурмистрова, 1
5
25
км
Иллюзион
просп. Мира, 28
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
1 фраза, после которой телефонные мошенники сами бросают трубки: работает безотказно
Красивых абрикосов и нектаринов в магазинах горы, а вкусных – кот наплакал: вот как отличить сочный плод от «муляжа»
В СССР сметану резали ножом и мазали на хлеб: сегодня на прилавках лежит «аналог», но вкус уже не тот — и вот почему
От этих 3-х сериалов «просто не оторваться» – идеальны, чтобы смотреть запоем: без «Игры престолов» и других очевидных хитов
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667