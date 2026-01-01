Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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200
метров
Иллюзиум
просп. Хасана Туфана, 14
5
1.1
км
Мадагаскар
просп. Сююмбике, 40, ЖК Sunrise City
5
1.9
км
«Русский драматический театр «Мастеровые»
проспект Чулман, 77
5
2
км
Ultra Cinema
просп. Чулман, 89/57, ТРЦ «Сити-молл»
5
17.9
км
Юность
г. Мендлеевск, ул. Бурмистрова, 1
5
25
км
Иллюзион
просп. Мира, 28
5
В прокате
Премьеры
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2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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2026, Россия, комедия
Грязные деньги
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2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Обсессия
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2025, США, ужасы
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2025, Польша, приключения, анимация, семейный
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2026, Россия, триллер
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2026, Россия, анимация
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