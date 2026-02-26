Кинокомплекс Рай в Набережных Челнах представляет собой совершенно новый формат отдыха. Здесь встречаются кинотеатр, караоке, игровые приставки и кафе зона. Оборудование, установленное в кинотеатре, обладает мощной акустикой и качественным изображением. Здесь вас ждут 9 индивидуальных комнат, рассчитанных на разное количество человек. Также для вашего удобства тут находятся 2 VIP ложи.

Платить за ваш досуг вы сможете не с каждого отдельного посетителя, а за всю компанию. Также вы можете заказать блюда и напитки из кухни кинотеатра. Помимо просмотра кино здесь можно отметить любой праздник в любимой компании.