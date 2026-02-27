Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Набережных Челнов Кинотеатры Иллюзиум Расписание сеансов кинотеатра «Иллюзиум»

Расписание сеансов кинотеатра «Иллюзиум»

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
15:30 от 330 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
21:15 от 390 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
11:35 от 290 ₽ 20:55 от 390 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
13:50 от 330 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
09:45 от 290 ₽ 17:50 от 390 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
13:00 от 330 ₽ 19:40 от 390 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:45 от 290 ₽ 18:40 от 390 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
22:05 от 390 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
12:00 от 330 ₽ 16:20 от 330 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
15:50 от 330 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
10:00 от 290 ₽ 14:20 от 330 ₽ 19:15 от 390 ₽
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
