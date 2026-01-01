Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Набережных Челнов Кинотеатры Иллюзиум Скидки и акции в кинотеатре Иллюзиум

Скидки и акции в кинотеатре Иллюзиум

Скидки в кинотеатре Вся информация о кинотеатре

Именинникам

В день рождения для именинника и его друзей действуют специальные цены: на фильмы в формате 2D и 3D - 100 рублей. Действует при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

В день рождения
Купить билет

Школьникам и студентам

Для школьников и студентов ежедневно устанавливается цена: -30 рублей от полной стоимости билета, не менее 130 рублей за кинобилет. Действует при предъявлении справки, студенческого билета или зачетной книжки. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Школьникам Студентам
Купить билет

Пенсионерам и зрителям с ограниченными возможностями здоровья

Ежедневно пенсионерам и зрителям с ограниченными возможностями здоровья устанавливается цена: -30 рублей от полной стоимости билета, не менее 130 рублей за кинобилет. Действует при предъявлении пенсионного удостоверения (по старости, инвалидности). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам
Купить билет

Детский билет

Для детей до 3-х лет проход бесплатный (без предоставления места). Для детей с 4 до 11 лет в любой день на любой формат стоимость билетов составляет 130 рублей. Действует только на фильмы 0+ и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Купить билет

Многодетным семьям

Для многодетных семей ежедневно устанавливается цена: -30 рублей от полной стоимости билета, не менее 130 рублей за кинобилет. Действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Многодетным семьям
Купить билет

Работникам «КАМАЗА»

Ежедневно работникам ПАО "КАМАЗ" билеты по 100 рублей на фильмы в 2D и 3D-форматах при предъявлении пропуска или карты профсоюза.

Специальные предложения
Купить билет

Групповые посещения

Ежедневно группам от 15 человек устанавливается цена минус 20 рублей от полной стоимости билета, сопровождающий смотрит кино бесплатно.

Коллективные заявки
Купить билет
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Колорадский жук боялся этого еще в СССР: старый дачный прием снова набирает популярность в 2026 — никакой химии, все «натурэль»
Теперь понятно, как выбрать самый полезный хлеб: ищите на первом месте в составе этот компонент
Спускаться на нижние полки в поезде теперь запрещено: новое правило РЖД разочаровало пассажиров
Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра
Одно кольцо, чтоб править далеко не всеми: почему короли эльфов и гномов не стали Назгулами во «Властелине колец»
Этот сериал настолько хорош, что на западе назвали второй «Игрой престолов» от Netflix: в нем даже есть Сэм Тарли и крутая загадка
«Враги» на НТВ не стоят вашего времени: лучше дождемся выхода сериала на Okko (вот там реально будет хорошо)
ИИ добрался до советской классики: угадаете 6 фильмов СССР по нарисованным портретам героинь?
«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
«Тест, улица, фонарь, аптека»: ИИ описал и нарисовал финал 5 великих советских фильмов – мы угадали лишь 3/5 (вы справитесь еще хуже)
«Близко к гениальному произведению»: этот хоррор-сериал похвалил сам Стивен Кинг — неудивительно, что рейтинг 8.5
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше