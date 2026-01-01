Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Набережных Челнов Кинотеатры Синема Парк ТРЦ «Торговый квартал»

ТРЦ «Торговый квартал»

ТРЦ «Торговый квартал»
Адрес
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, д. 3
Показать на карте
Телефон

+7 (8552) 44-66-67

Позвонить
Фотографии ТРЦ «Торговый квартал»

ТРЦ «Торговый квартал» - современный многофункциональный торгово-развлекательный центр площадью более 40 тысяч квадратных метров в Набережных Челнах с большой торговой галереей, фудкортом, мультиплексом и развлекательными площадками. ТРЦ «Торговый квартал» расположен в центральной части Набережных Челнов, на пересечении крупных транспортных магистралей города – улицы Академика Королева и проспекте Мира.

На территории торгово-развлекательного центра «Торговый квартал» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов («Эконика», O’STIN, Carlo Pazolini, «ТВОЕ», Gloria Jeans & Gee Jay, befree, HENDERSON, Glance, ZARINA, Donatto, «Снежная королева», Zolla, Intimissimi, Calzedonia, MILAVITSA, Koton, Liu Jo, Crocs, OLD PRESIDENT CLUB, Salamander, M.Reason, Steilmann, WAGGON, «Бомонд», Bugatti, Mademoiselle Jolie, «Византия», Casada, DOME, Feldini, GODE, STEP, «Главобувьторг», Fashion Point, SWEETDREAMS, «Проспект» и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (adidas, Reebok и др.), магазины мебели и товаров для дома («Аскона» и др.), фирменные магазины техники (Samsung и др.), магазины подарков и аксессуаров («Серебро в подарок» и др.), популярные магазины детских товаров (Acoola, «Скоро мама» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль» и др.), ювелирные салоны (585GOLD, «Алмаз-Холдинг», «Московский ювелирный завод», «Наше Золото», Pandora, «Чистое серебро», «Серебряный рай» и др.), магазины часов и очков (Swatch и др.), туристическое агентство, салоны оптики («Линзмастер» и др.), салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Теле2», «Евросеть» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжные салоны «Книга +», аптека, детская студия красоты, студия маникюра, салон красоты, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «Альфа-банк», «Татфондбанк» и др.), химчистка, концертная касса и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Торговый квартал» функционируют современный восьмизальный кинотеатр федеральной сети «Синема Парк», продовольственный супермаркет «Перекресток», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), супермаркеты спортивных товаров («Спортмастер» и др.), мебельные салоны, супермаркет товаров для детей «Дочки Сыночки», детский развлекательный центр Game Zone, развлекательный центр Play Day, развлекательно-образовательный центр для детей «Непоседы» и 5D кинотеатр.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания (Pronto, «Ташир пицца», Coffee Like, BEANHEARTS, JUICE BAR, LUCKY, TANTUNI, «Кебаб-тун», Mcdonalds, KFC и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Торговый квартал» есть наземный бесплатный паркинг на 1100 машиномест.

Адрес:
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, д. 3

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Торговый квартал» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Академика Королева или проспекту Мира до остановки «Детский медицинский центр»

  • на автобусах № 7, 10а, 13, 21, 22, 26, 35, 203, 205, 211, 212, 307
  • на трамваях № 9, 10, 11

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Торговый квартал»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Перекресток»: 09.00 – 22.00;
Развлекательный центр Play Day: 10.00 – 23.00;
Кинотеатр «Синема Парк»: 09.30 – 01.00.

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
«Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко
Брагину, Шибанову и Семенову придется подвинуться: 3 марта на НТВ выходит новый детективный хит — пока знакомимся с персонажами (фото)
«Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше