ТРЦ «Торговый квартал» - современный многофункциональный торгово-развлекательный центр площадью более 40 тысяч квадратных метров в Набережных Челнах с большой торговой галереей, фудкортом, мультиплексом и развлекательными площадками. ТРЦ «Торговый квартал» расположен в центральной части Набережных Челнов, на пересечении крупных транспортных магистралей города – улицы Академика Королева и проспекте Мира.

На территории торгово-развлекательного центра «Торговый квартал» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов («Эконика», O’STIN, Carlo Pazolini, «ТВОЕ», Gloria Jeans & Gee Jay, befree, HENDERSON, Glance, ZARINA, Donatto, «Снежная королева», Zolla, Intimissimi, Calzedonia, MILAVITSA, Koton, Liu Jo, Crocs, OLD PRESIDENT CLUB, Salamander, M.Reason, Steilmann, WAGGON, «Бомонд», Bugatti, Mademoiselle Jolie, «Византия», Casada, DOME, Feldini, GODE, STEP, «Главобувьторг», Fashion Point, SWEETDREAMS, «Проспект» и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (adidas, Reebok и др.), магазины мебели и товаров для дома («Аскона» и др.), фирменные магазины техники (Samsung и др.), магазины подарков и аксессуаров («Серебро в подарок» и др.), популярные магазины детских товаров (Acoola, «Скоро мама» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль» и др.), ювелирные салоны (585GOLD, «Алмаз-Холдинг», «Московский ювелирный завод», «Наше Золото», Pandora, «Чистое серебро», «Серебряный рай» и др.), магазины часов и очков (Swatch и др.), туристическое агентство, салоны оптики («Линзмастер» и др.), салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Теле2», «Евросеть» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжные салоны «Книга +», аптека, детская студия красоты, студия маникюра, салон красоты, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «Альфа-банк», «Татфондбанк» и др.), химчистка, концертная касса и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Торговый квартал» функционируют современный восьмизальный кинотеатр федеральной сети «Синема Парк», продовольственный супермаркет «Перекресток», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), супермаркеты спортивных товаров («Спортмастер» и др.), мебельные салоны, супермаркет товаров для детей «Дочки Сыночки», детский развлекательный центр Game Zone, развлекательный центр Play Day, развлекательно-образовательный центр для детей «Непоседы» и 5D кинотеатр.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания (Pronto, «Ташир пицца», Coffee Like, BEANHEARTS, JUICE BAR, LUCKY, TANTUNI, «Кебаб-тун», Mcdonalds, KFC и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Торговый квартал» есть наземный бесплатный паркинг на 1100 машиномест.

Адрес:

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, д. 3

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Торговый квартал» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Академика Королева или проспекту Мира до остановки «Детский медицинский центр»

на автобусах № 7, 10а, 13, 21, 22, 26, 35, 203, 205, 211, 212, 307

на трамваях № 9, 10, 11

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Торговый квартал»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Перекресток»: 09.00 – 22.00;

Развлекательный центр Play Day: 10.00 – 23.00;

Кинотеатр «Синема Парк»: 09.30 – 01.00.