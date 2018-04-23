Оповещения от Киноафиши
Синема Парк

Набережные Челны
Адрес
г. Набережные челны, пр. Мира, д.3, ТРЦ «Торговый квартал»
Телефон

+7 (495) 419-33-44 / автоинформатор

Билеты от 340 ₽
Сеть

Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
ТРК
Расположен в ТРЦ «Торговый квартал»

О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Парк» находится в ТРЦ «Торговый квартал». Этот современный 8-ми зальный мультиплекс был открыт в декабре 2006 года и является самой вместительной киноплощадкой в Татарстане по числу посадочных мест.

«Синема Парк» рассчитан на одновременное посещение 1500 зрителей. Имеется зал IMAX для премьер на 295 посетителей. В пяти залах можно смотреть кино в 3D. Для кинопоказов используется передовое цифровое оборудование, установлена система климат-контроля, эргономичные кресла фирмы LINO SONEGO; в 4-х залах поставлены «парящие» экраны.

В репертуаре кинотеатра «Синема Парк» в Набережных Челнах — мировые премьеры, семейное и молодежное кино, документальные фильмы, арт-хаус, мультипликация. В этом здании проходят фестивальные кинопоказы. В фойе имеется кино-бар с большим выбором разнообразных напитков, десертов и попкорна.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Синема Парк» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Расписание сеансов в кинотеатре Синема Парк
Драники
Драники
Сегодня 2 сеанса
09:35 от 340 ₽ 11:30 от 340 ₽ ...
Тюльпаны
Тюльпаны
Сегодня 1 сеанс
15:00 от 510 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Новости кинотеатра Новости кинотеатра в нашем канале Телеграм
В кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» установлена суперцена на премьерные показы фильма «Привидение»
В кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» установлена суперцена на премьерные показы фильма «Привидение» Фильм «Привидение» режиссера Майкла Сакси снят по популярному роману Дэвида Левинтана «Каждый новый день». Лента выходит в российский прокат с 26 апреля 2018 года, но и
Написать
23 апреля 2018 16:10
Фильм «Напарник» покажут в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» по всей России
Фильм «Напарник» покажут в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» по всей России 13 сентября, за день до официального старта проката, в кинотеатрах сети «СИНЕМА ПАРК» пройдут показы остросюжетной комедии «Напарник». Для жителей Новосибирска в
Написать
11 сентября 2017 18:24
Третий фестиваль французского кино пройдёт кинотеатрах СИНЕМА ПАРК по всей России
Третий фестиваль французского кино пройдёт кинотеатрах СИНЕМА ПАРК по всей России С 4 по 9 апреля в кинотеатрах сети СИНЕМА ПАРК состоится третий фестиваль «Le cinéma français», в формате которого пройдут показы лучших современных фильмов французского
Написать
4 апреля 2017 18:16
Все новости кинотеатра

Фильмы в кинотеатре Синема Парк

Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
09:35 от 340 ₽ 11:30 от 340 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
15:00 от 510 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца
