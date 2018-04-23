Кинотеатр «Синема Парк» находится в ТРЦ «Торговый квартал». Этот современный 8-ми зальный мультиплекс был открыт в декабре 2006 года и является самой вместительной киноплощадкой в Татарстане по числу посадочных мест.

«Синема Парк» рассчитан на одновременное посещение 1500 зрителей. Имеется зал IMAX для премьер на 295 посетителей. В пяти залах можно смотреть кино в 3D. Для кинопоказов используется передовое цифровое оборудование, установлена система климат-контроля, эргономичные кресла фирмы LINO SONEGO; в 4-х залах поставлены «парящие» экраны.

В репертуаре кинотеатра «Синема Парк» в Набережных Челнах — мировые премьеры, семейное и молодежное кино, документальные фильмы, арт-хаус, мультипликация. В этом здании проходят фестивальные кинопоказы. В фойе имеется кино-бар с большим выбором разнообразных напитков, десертов и попкорна.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Синема Парк» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.