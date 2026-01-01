Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Муравленко, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Муравленко
Кинотеатры
Сети кинотеатров
Премьер зал
На карте
Сеть Премьер зал на карте в городе Муравленко
Муравленко
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О сети
Кинотеатры
Карта
Расписание
МАУК ЦКС
ул. Ленина, 61
г. Муравленко, ул. Ленина, 61
+7 (34938) 275-48 (бронирование)
В прокате
Премьеры
Онлайн
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Эта угроза в Вестеросе — страшнее драконов и Короля Ночи: жаль, что в «Игре престолов» про нее мало рассказали
В Сети выбрали лучшую версию «Маугли» — «Союзмультфильм» остался не у дел: «От бандерлогов не по себе»
Среди кучи бесполезных продолжений этот спин-офф — идеален: его оценили не только фанаты «Пацанов»
«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест)
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
Маэстро, твоя песенка спета: что в «Бой идут одни старики» разочаровало бы Маршала Покрышкина
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
Этот советский фильм так полюбили в Китае, что в 2005-м выпустили ремейк: на удивление набрал 7.1 балла и хвалебные отзывы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667