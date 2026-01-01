Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скарлет»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Муравленко, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Кинотеатры рядом
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
Найдите кинотеатры рядом с вами
Для этого нужно разрешить браузеру определить ваше местоположение.
Определить местоположение
Ваше местоположение:не определено
Обновить
Сибирь
ул. Ленина, 121
600 метров
МАУК ЦКС
ул. Ленина, 61
650 метров
Парксинема
ул. Советская, дом 95, ТЦ «Север-1»
81.7 км
Русь
ул. Советская, 79
82 км
Пандора
мкрн. 7, 6, РЦ "Островок
120 км
Кинотеатр «Олимп»
7 мкрн, 3
120 км
Кинозал Русь
мкрн. Вынгапуровкий, ул. Дружбы, д. 1
154 км
Галактика
ул. Дружбы народов, 60
172 км
Апельсин
ул. Мира, 7Б
201 км
Парксинема
ул. Заводская, 2а, ТЦ «Династия»
215 км
Релизпарк
ул. Игоря Шаповалова, зд 8/1
216 км
ДК Геолог
Ханты-Мансийский АО, пгт Новоаганск, ул. Центральная, 13а
234 км
Как «Пираты Карибского моря», только кровавее: эта новинка от Prime Video разделила критиков и зрителей
В 33 года впервые увидела такую нищету и дремучесть: турки выпустили новый сериал про любовь, а у меня волосы дыбом
Эта угроза в Вестеросе — страшнее драконов и Короля Ночи: жаль, что в «Игре престолов» про нее мало рассказали
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
Эти 3 слова заставили комиссию побледнеть: судьба «Приключениями Шерлока Холмса» висела на волоске
«Элементарно» я бросил уже на первой серии, зато «Шерлока в России» за вечер проглотил целиком: в разы круче поделки из США
Маэстро, твоя песенка спета: что в «Бой идут одни старики» разочаровало бы Маршала Покрышкина
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте
Этот советский фильм так полюбили в Китае, что в 2005-м выпустили ремейк: на удивление набрал 7.1 балла и хвалебные отзывы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667