Киноафиша Муравленко
Кинотеатры
Сибирь
Расписание сеансов кинотеатра «Сибирь»
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
16:45
от 400 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
14:50
от 400 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
22:10
от 400 ₽
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
20:30
от 400 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
13:00
от 400 ₽
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
2D
18:45
от 400 ₽
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
