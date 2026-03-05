Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Муравленко Кинотеатры Сибирь

Сибирь

Муравленко
Адрес
г. Муравленко, ул. Ленина, 121
Телефон

+7 963 498 80 00

Билеты от 400 ₽
1 голос
Расписание сеансов в кинотеатре Сибирь
К себе нежно
К себе нежно
Сегодня 1 сеанс
16:45 от 400 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
14:50 от 400 ₽ ...
Малыш
Малыш
Сегодня 1 сеанс
22:10 от 400 ₽ ...
Тюльпаны
Тюльпаны
Сегодня 1 сеанс
20:30 от 400 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
1 голос
Фильмы в кинотеатре Сибирь

Сегодня 5 Завтра 6 сб 7 вс 8 вт 10 ср 11
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
16:45 от 400 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
14:50 от 400 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
22:10 от 400 ₽
