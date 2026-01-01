Кинозал МАУК ЦКС в Муравленко находится в центре города в Доме Культуры по адресу ул. Ленина, 61.
С 2012 года в Доме культуры открыт кино-концертный зал на 392 зрителей, оборудованный современной кинопроекционной и световой техникой и звуковой системой Dolby Surround 5.1. Фильмы демонстрируются в 2D и 3D форматах. Кроме того, в кинозале проходят концерты, спектакли, конкурсы, фестивали,
Для дошкольников, учащихся, военнослужащих и лиц с ограниченными возможностями действует система скидок.
В холле находится буфете, где можно приобрести напитки, закуски и десерты.
