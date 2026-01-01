Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скарлет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Муравленко Кинотеатры МАУК ЦКС

МАУК ЦКС

Муравленко
Адрес
г. Муравленко, ул. Ленина, 61
Показать на карте
Телефон

+7 (34938) 275-48 / бронирование

Позвонить
В избранное Уже в избранном

Сеть

Премьер зал

О кинотеатре

Кинозал МАУК ЦКС в Муравленко находится в центре города в Доме Культуры по адресу ул. Ленина, 61.

С 2012 года в Доме культуры открыт кино-концертный зал на 392 зрителей, оборудованный современной кинопроекционной и световой техникой и звуковой системой Dolby Surround 5.1. Фильмы демонстрируются в 2D и 3D форматах. Кроме того, в кинозале проходят концерты, спектакли, конкурсы, фестивали,

Для дошкольников, учащихся, военнослужащих и лиц с ограниченными возможностями действует система скидок.

В холле находится буфете, где можно приобрести напитки, закуски и десерты.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Украина» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
мало голосов Оцените
1 голос
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
1 голос
Оцените
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Эта угроза в Вестеросе — страшнее драконов и Короля Ночи: жаль, что в «Игре престолов» про нее мало рассказали
Ни «Оскара», ни мировой славы, но некоторые считают этот «клон» «Москвы слезам не верит» сильнее фильма Меньшова: «Правды в нем куда больше»
Для тех, кто обожает «Грозовой перевал»: эти 3 сериала турдизи о страстной любви нельзя упускать
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
Этот советский фильм так полюбили в Китае, что в 2005-м выпустили ремейк: на удивление набрал 7.1 балла и хвалебные отзывы
«Элементарно» я бросил уже на первой серии, зато «Шерлока в России» за вечер проглотил целиком: в разы круче поделки из США
У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест)
Эти 3 слова заставили комиссию побледнеть: судьба «Приключениями Шерлока Холмса» висела на волоске
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше