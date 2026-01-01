В машине просроченная аптечка? «Не стоит радоваться»: автоюрист объяснил, могут ли гаишники за такое оштрафовать

В «Красное и Белое» ходят не только за спиртным: что покупатели берут чаще всего — статистика продавщиц

Подглядела лайфхак у японок и больше не выбрасываю засаленные полотенца: 3 ложки в таз – текстиль как новый

«Игра престолов» «похоронила» книги Мартина уже в самой первой серии: писатель рвал и метал – арку Дени переврали от и до

До моря далеко, зато до теста один клик: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с побережьем

«Завидую тем, кто еще не видел»: этот исторический сериал Netflix — фактически «Игра престолов» в декорациях Азии XIII века

«Какая чушь»: новый сериал НТВ раскритиковали еще до премьеры из-за одной детали сюжета — «Обезьяны, лошади, дельфины, попугаи... Что дальше?»

Этот детектив такой уютный, что «все 8 серий посмотрела за 1 день»: в каждом эпизоде новая загадка (и никакой жести)

Смысла ждать «Аватар 4» почти не осталось: бюджет сократили, старых персонажей убрали — вот что задумал Кэмерон

14 лет назад этот сериал гремел на НТВ покруче, чем сейчас «Первый отдел» — и рейтинг 8,4 до сих пор при нем