Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Миассе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Гавайи г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65
2D
10:00 от 230 ₽ 13:50 от 290 ₽ 17:35 от 330 ₽
Кинопланета Миасс, ул. Пролетарская д. 1
2D
17:00
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Мангул
2025, Россия, триллер, драма
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
