Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Миасс, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Драники
Расписание сеансов Драники, 2025 в Миассе
Расписание сеансов Драники, 2025 в Миассе
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
5
Завтра
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Драники»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Гавайи
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65
2D
11:55
от 230 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Ни «Оскара», ни мировой славы, но некоторые считают этот «клон» «Москвы слезам не верит» сильнее фильма Меньшова: «Правды в нем куда больше»
3 причины посмотреть «Хамнета» до «Оскара»: фильм сняла создательница легендарной «Земли кочевников»
Как «Пираты Карибского моря», только кровавее: эта новинка от Prime Video разделила критиков и зрителей
Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
Этот советский фильм так полюбили в Китае, что в 2005-м выпустили ремейк: на удивление набрал 7.1 балла и хвалебные отзывы
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
Маэстро, твоя песенка спета: что в «Бой идут одни старики» разочаровало бы Маршала Покрышкина
«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте
Неугомонные девчонки на болоте: «Фиксикам» готовят замену, за дело взялся создатель «Щенячьего патруля»
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667