Расписание сеансов Драники, 2025 в Миассе

Гавайи г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65
2D
11:55 от 230 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
