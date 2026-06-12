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Скоро в прокате «Робоняня»
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Гавайи
Расписание сеансов кинотеатра «Гавайи»
Расписание сеансов кинотеатра «Гавайи»
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В чужой шкуре
анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
2026, США / Испания
2D
10:05
от 230 ₽
14:45
от 290 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
16:00
от 300 ₽
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
2D
16:50
от 290 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
22:10
от 330 ₽
Зверолюция
анимация
2026, Испания
2D
14:05
от 340 ₽
17:30
от 410 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
10:20
от 210 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
10:10
от 210 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
19:25
от 330 ₽
Мандалорец и Грогу
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
2D
12:10
от 290 ₽
19:10
от 330 ₽
21:45
от 330 ₽
Холоп 3
комедия, приключения
2026, Россия
2D
11:45
от 270 ₽
14:20
от 340 ₽
16:55
от 340 ₽
19:35
от 410 ₽
21:55
от 410 ₽
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
2D
12:20
от 300 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
В чужой шкуре
Отзывы
2026, США / Испания, анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
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