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Расписание сеансов кинотеатра «Гавайи»

Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
В чужой шкуре
В чужой шкуре анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези 2026, США / Испания
2D
10:05 от 230 ₽ 14:45 от 290 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
16:00 от 300 ₽
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
16:50 от 290 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
22:10 от 330 ₽
Зверолюция
Зверолюция анимация 2026, Испания
2D
14:05 от 340 ₽ 17:30 от 410 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
10:20 от 210 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
10:10 от 210 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
19:25 от 330 ₽
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный 2026, США
2D
12:10 от 290 ₽ 19:10 от 330 ₽ 21:45 от 330 ₽
Холоп 3
Холоп 3 комедия, приключения 2026, Россия
2D
11:45 от 270 ₽ 14:20 от 340 ₽ 16:55 от 340 ₽ 19:35 от 410 ₽ 21:55 от 410 ₽
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
2D
12:20 от 300 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
В чужой шкуре
В чужой шкуре
2026, США / Испания, анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
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