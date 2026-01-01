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Кинотеатры рядом
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км
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км
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ГК "Уральские Зори", корп. 10
5
17.9
км
Волна
ул. Ленина, 32б
5
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Майкл
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
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2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
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2026, Россия, комедия
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