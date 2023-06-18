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Маша Говорова
18 июня 2023, 18:33
Оценка
В общем,я пошла на форсаж 10 (18.06.2023)
Мы забронировали заранее место,пришли и нас не пустили.Сам форсаж 12+,на сайте 16+,а на деле 18+.
Зачем делать такие ограничения во времени если он заканчивается в 23:02,и в это время пускают только совершеннолетних.Что за бред.
Сам форсаж идет 2 часа 21 минуту,и заканчивается в 22:46,НО там добавили еще и 15 минуты фильм,не связанный с форсажем,Я ИДУ НА ФОРСАЖ,А НЕ НА ЭТУ ЕРУНДУ.
Почему я не могу идти на форсаж,из за какого фильма и каждый день он начинается в одно и тоже время.
Также,комендантский час для 16 летних начинается в 23:00,как по всей России,так и в Челябинской области и в Миассе тоже.
Но они говорят,что до 22:00.
ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗЫ,ВЕЗДЕ НАПИСАНО ОДИНАКОВО,ЧТО С 23:00 НАЧИНАЕТСЯ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС.
Также,персонал говорит с таким недовольным лицом и делает все медленно,поменяйте персонал!!! Или ускорьте,очереди километровые!!
18 июня 2023, 18:33
1
0
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Маша Говорова
18 июня 2023, 18:35
в ответ на сообщение
Маша Говорова от 18 июня 2023, 18:33
Оценка
😨😨😨
18 июня 2023, 18:35
0
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Настя Воронова
18 июня 2023, 18:43
Оценка
В общем, хотела пойти на форсаж 10,но в итоге не смогла. Почему стоит ограничение 16+, а на сайте 12+.Так же туда пускают только совершеннолетних, потому что заканчивается в 23:02 с никому не нужным фильмом, я хочу посмотреть форсаж, а не фильм. Так же комендатский час после всей России начинается в 23:00, и ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВХОДИТ В РОССИЮ. И тут не может быть другой комендатский час, бред.
Так же персонал отвратителтный, медленный и хамский. Очередь огромная. Не рекомендую ходить туда😘
18 июня 2023, 18:43
0
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Семён Ершов
24 октября 2024, 16:44
На кассе работает очень приятная и добрая девушка Ангелина и так же администратор Анастасия, так же вкусный попкорн 🍿 и классные фильмы
24 октября 2024, 16:44
0
0
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Артём Воронов
24 октября 2024, 16:44
На кассе работает очень хорошая, добрая девушка Ангелина (все супер) . А также очень приятная в общении администратор Анастасия. Очень вкусный попкорн и слаш. Ходили на фильм Джокер: Безумие на двоих.
24 октября 2024, 16:44
0
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Мы забронировали заранее место,пришли и нас не пустили.Сам форсаж 12+,на сайте 16+,а на деле 18+.
Зачем делать такие ограничения во времени если он заканчивается в 23:02,и в это время пускают только совершеннолетних.Что за бред.
Сам форсаж идет 2 часа 21 минуту,и заканчивается в 22:46,НО там добавили еще и 15 минуты фильм,не связанный с форсажем,Я ИДУ НА ФОРСАЖ,А НЕ НА ЭТУ ЕРУНДУ.
Почему я не могу идти на форсаж,из за какого фильма и каждый день он начинается в одно и тоже время.
Также,комендантский час для 16 летних начинается в 23:00,как по всей России,так и в Челябинской области и в Миассе тоже.
Но они говорят,что до 22:00.
ПРОЧИТАЙТЕ УКАЗЫ,ВЕЗДЕ НАПИСАНО ОДИНАКОВО,ЧТО С 23:00 НАЧИНАЕТСЯ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС.
Также,персонал говорит с таким недовольным лицом и делает все медленно,поменяйте персонал!!! Или ускорьте,очереди километровые!!
Так же персонал отвратителтный, медленный и хамский. Очередь огромная. Не рекомендую ходить туда😘
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