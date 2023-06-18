Кинотеатр «Гавайи» в Миассе находится в центре города на 3 этаже ТРК «Слон» — крупнейшего места шопинга и развлечений в горнозаводской зоне Челябинской области.

В этом современном киноцентре имеется два зрительных зала, оборудованных по последним требованиям к комфорту. Новейшая кинотехника позволяют демонстрировать фильмы не только в формате 2D, но и по технологии Master Image 3D, что обеспечивает высокое качество картинки и реалистичный стереоэффект. Чистый естественный звук обеспечивает 6-канальная система объемного звучания. Серебряные экраны позволяют получить истинное удовольствие от просмотра.

В кинотеатре «Гавайи» демонстрируются фильмы в самых разных жанрах: триллеры, ужасы, фэнтезы, комедии, анимация и т.д. Для ценителей авторского кино ежегодно проводятся фестивали. Высокое качество показа привлекательно не только для миассцев, но и для жителей Златоуста, Чебаркуля, Карабаша и других населенных пунктов.

Для учащихся, студентов, пенсионеров, машиностроителей действуют специальные цены.

В фойе имеется кино-бар с попкорном, прохладительными напитками, кофе, закусками и десертами.