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Киноафиша Миасса Кинотеатры Гавайи

Гавайи

Миасс
Адрес
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 65
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Телефон

+7 (3513) 28-98-18 / бронирование

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Билеты от 230 ₽
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О кинотеатре

Кинотеатр «Гавайи» в Миассе находится в центре города на 3 этаже ТРК «Слон» — крупнейшего места шопинга и развлечений в горнозаводской зоне Челябинской области.
В этом современном киноцентре имеется два зрительных зала, оборудованных по последним требованиям к комфорту. Новейшая кинотехника позволяют демонстрировать фильмы не только в формате 2D, но и по технологии Master Image 3D, что обеспечивает высокое качество картинки и реалистичный стереоэффект. Чистый естественный звук обеспечивает 6-канальная система объемного звучания. Серебряные экраны позволяют получить истинное удовольствие от просмотра.

В кинотеатре «Гавайи» демонстрируются фильмы в самых разных жанрах: триллеры, ужасы, фэнтезы, комедии, анимация и т.д. Для ценителей авторского кино ежегодно проводятся фестивали. Высокое качество показа привлекательно не только для миассцев, но и для жителей Златоуста, Чебаркуля, Карабаша и других населенных пунктов.   

Для учащихся, студентов, пенсионеров, машиностроителей действуют специальные цены.

В фойе имеется кино-бар с попкорном, прохладительными напитками, кофе, закусками и десертами.

Бар
Расположен в ТЦ
Парковка
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Билеты от 230 ₽
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Расписание сеансов в кинотеатре Гавайи
Богатыри
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
12:00 от 260 ₽ ...
В чужой шкуре
В чужой шкуре
Сегодня 2 сеанса
10:30 от 230 ₽ 15:05 от 290 ₽ ...
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 1 сеанс
20:55 от 260 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 2 сеанса
13:45 от 290 ₽ 17:00 от 330 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Маша Говорова 18 июня 2023, 18:33
В общем,я пошла на форсаж 10 (18.06.2023)
Мы забронировали заранее место,пришли и нас не пустили.Сам форсаж 12+,на сайте 16+,а на деле 18+.
Зачем… Читать дальше…
Настя Воронова 18 июня 2023, 18:43
В общем, хотела пойти на форсаж 10,но в итоге не смогла. Почему стоит ограничение 16+, а на сайте 12+.Так же туда пускают только совершеннолетних,… Читать дальше…
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Фильмы в кинотеатре Гавайи

Сегодня 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
12:00 от 260 ₽
В чужой шкуре
В чужой шкуре анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези 2026, США / Испания
2D
10:30 от 230 ₽ 15:05 от 290 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
20:55 от 260 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
В чужой шкуре
В чужой шкуре
2026, США / Испания, анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Магазинный шашлык может быть как домашний: просто смотрите на одну букву на упаковке
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