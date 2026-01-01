Одно слово на упаковке отличает нормальный сок от сладкой воды: увидели его – смело кладите в корзину

Магазинный шашлык может быть как домашний: просто смотрите на одну букву на упаковке

На ночь заливаю в унитаз средство для мытья посуды — и всем советую: одной проблемой меньше

«Я буду падать, падать и падать, но когда я встану — упадут все... и пройдут этот тест»: сможете вспомнить, кто сказал эти фразы в «Великолепном веке»?