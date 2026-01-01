Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Миасса
Кинотеатры
Прометей
Кинотеатр Прометей (Миасс) на карте
12
км
Гавайи
пр. Автозаводцев, 65
5
18.7
км
Кинопланета
ул. Пролетарская д. 1
5
20.1
км
Уральские Зори
ГК "Уральские Зори", корп. 10
5
23.4
км
Волна
ул. Ленина, 32б
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мангул
Отзывы
2025, Россия, триллер, драма
41 год лежал в закромах: почему стоит посмотреть фильм 1985 года Стивена Кинга «Серебряная пуля»
Думали, что «Чёрное зеркало» — сплошная фантастика? Вот в каких сериях там реально предсказали будущее
«Напряжение, насилие, эротика и взрывы»: критики уже посмотрели фильм по «Острым козырькам» и вот какой вывод сделали
Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом
Даже фильмы «Оно» не заходили так далеко: «Добро пожаловать в Дерри» рушит все правила — пилот сделал Пеннивайза еще безжалостнее
География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)
Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США
Сол — в сырой земле, Скайлер — в петле: 8 финалов «Во все тяжкие», которые так и не рискнули снять
«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах
Забываем «Чернобыль» от HBO: от «Полураспада» Okko у критиков пошли мурашки по телу
Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое
