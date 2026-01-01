Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Миасса Кинотеатры Прометей Кинотеатр Прометей (Миасс) на карте

Кинотеатр Прометей (Миасс) на карте

Кинотеатр Прометей (Миасс) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

12 км
Гавайи пр. Автозаводцев, 65
5
18.7 км
Кинопланета ул. Пролетарская д. 1
5
20.1 км
Уральские Зори ГК "Уральские Зори", корп. 10
5
23.4 км
Волна ул. Ленина, 32б
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Мангул
Мангул
2025, Россия, триллер, драма
41 год лежал в закромах: почему стоит посмотреть фильм 1985 года Стивена Кинга «Серебряная пуля»
Думали, что «Чёрное зеркало» — сплошная фантастика? Вот в каких сериях там реально предсказали будущее
«Напряжение, насилие, эротика и взрывы»: критики уже посмотрели фильм по «Острым козырькам» и вот какой вывод сделали
Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом
Даже фильмы «Оно» не заходили так далеко: «Добро пожаловать в Дерри» рушит все правила — пилот сделал Пеннивайза еще безжалостнее
География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)
Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США
Сол — в сырой земле, Скайлер — в петле: 8 финалов «Во все тяжкие», которые так и не рискнули снять
«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах
Забываем «Чернобыль» от HBO: от «Полураспада» Okko у критиков пошли мурашки по телу
Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше