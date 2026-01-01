Групповой билет действует при покупке свыше 15 билетов на один и тот же сеанс (коллективные посещения) со вторника по пятницу с первого дня проката.
Специальный билет действует для студентов и школьников, пенсионеров, именинников (три дня до и три дня после дня рождения), держателей карты абонента «Крылья ITV» по вторникам и средам с первой недели проката. Необходимо предъявление подтверждающего документа.
Детский билет действует при покупке билета на ребенка до 7 лет (включительно) со вторника по пятницу с первого дня проката фильма на фильмы с возрастным ограничением 0+ и 6+. При покупке билета нужно предоставить документ, подтверждающий возраст ребенка.