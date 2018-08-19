Оповещения от Киноафиши
faizullin.tim 19 августа 2018, 14:50
Оценка
Здравствуйте! Обьясните пожалуйста! тот факт,что на пике популярности вашего кинотеатра я столкнулся со слезами на глазах моего ребенка из-за того что нам не продали билет на мег монстр глубины обьяснив что это 16+. Да мой сын не попадает под этот критерий, но в других уважающих себя кинотеатрах дают подписать документ снимающий с кинотеатра обязаность. у вас перед сеансом всего одно место было куплено. Наша семья пользовалась вашим кинотеатром,но теперь надо задуматься. хотя вам все равно.
19 августа 2018, 14:50 Ответить
Киноафиша.инфо 23 августа 2018, 16:19
в ответ на сообщение faizullin.tim от 19 августа 2018, 14:50
Добрый день! Мы уточним, почему так получилось. Спасибо за ваш отзыв.
23 августа 2018, 16:19 Ответить
Настя Люкшина 25 ноября 2019, 12:54
Ужас, звоню уже 8й раз что бы забронировать билет, то нет девушки на мести, то занята, то вообще трубку не берут, куда смотрит руководство?
25 ноября 2019, 12:54 Ответить
Марина Уткина 16 июня 2022, 16:47
Здравствуйте, администрация!
Два года занимаемся в студии танца,всё замечательно,кроме того,что очень душно и жарко деткам заниматься.
Просьба:приобретёте, пожалуйста, кондиционер,ведь для детей должно быть комфортно.
Сейчас невыносимо жарко,а зимой холодно.
16 июня 2022, 16:47 Ответить
Николай Шиленко 29 ноября 2023, 21:26
Оценка
Ходил на спектакль, понравился, но задело не корректное сравнение патриот ровно суицыдник.
29 ноября 2023, 21:26 Ответить
Николай Шиленко 29 ноября 2023, 21:27
в ответ на сообщение Николай Шиленко от 29 ноября 2023, 21:26
Оценка
На спектакль "Снегопад для Киры"
29 ноября 2023, 21:27 Ответить
