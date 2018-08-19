Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Миасс, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Миасса
Кинотеатры
Прометей
Отзывы о кинотеатре Прометей
Отзывы о кинотеатре Прометей
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Отзывы о кинотеатре Прометей
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
faizullin.tim
19 августа 2018, 14:50
Оценка
Здравствуйте! Обьясните пожалуйста! тот факт,что на пике популярности вашего кинотеатра я столкнулся со слезами на глазах моего ребенка из-за того что нам не продали билет на мег монстр глубины обьяснив что это 16+. Да мой сын не попадает под этот критерий, но в других уважающих себя кинотеатрах дают подписать документ снимающий с кинотеатра обязаность. у вас перед сеансом всего одно место было куплено. Наша семья пользовалась вашим кинотеатром,но теперь надо задуматься. хотя вам все равно.
19 августа 2018, 14:50
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
23 августа 2018, 16:19
в ответ на сообщение
faizullin.tim от 19 августа 2018, 14:50
Добрый день! Мы уточним, почему так получилось. Спасибо за ваш отзыв.
23 августа 2018, 16:19
0
0
Ответить
Настя Люкшина
25 ноября 2019, 12:54
Ужас, звоню уже 8й раз что бы забронировать билет, то нет девушки на мести, то занята, то вообще трубку не берут, куда смотрит руководство?
25 ноября 2019, 12:54
0
0
Ответить
Марина Уткина
16 июня 2022, 16:47
Здравствуйте, администрация!
Два года занимаемся в студии танца,всё замечательно,кроме того,что очень душно и жарко деткам заниматься.
Просьба:приобретёте, пожалуйста, кондиционер,ведь для детей должно быть комфортно.
Сейчас невыносимо жарко,а зимой холодно.
16 июня 2022, 16:47
0
0
Ответить
Николай Шиленко
29 ноября 2023, 21:26
Оценка
Ходил на спектакль, понравился, но задело не корректное сравнение патриот ровно суицыдник.
29 ноября 2023, 21:26
0
0
Ответить
Николай Шиленко
29 ноября 2023, 21:27
в ответ на сообщение
Николай Шиленко от 29 ноября 2023, 21:26
Оценка
На спектакль "Снегопад для Киры"
29 ноября 2023, 21:27
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Гавайи
5 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
«Соло-прокачку» короновали, но оглянитесь вокруг: вот 3 аниме, где герои еще круче, а смысла больше
Этот сериал от Netflix 2025 года посмотрели уже 416 миллионов часов: всего 8 серий — а напряжение зашкаливает
В 33 года впервые увидела такую нищету и дремучесть: турки выпустили новый сериал про любовь, а у меня волосы дыбом
У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест)
Эти 3 слова заставили комиссию побледнеть: судьба «Приключениями Шерлока Холмса» висела на волоске
Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты»
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Два года занимаемся в студии танца,всё замечательно,кроме того,что очень душно и жарко деткам заниматься.
Просьба:приобретёте, пожалуйста, кондиционер,ведь для детей должно быть комфортно.
Сейчас невыносимо жарко,а зимой холодно.
Авторизация по e-mail