Киноафиша Фильмы Два, три, призрак, приди! Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 2025 в Магнитогорске 4 марта 2026

Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 4 марта 2026 в Магнитогорске

Сегодня 3 Завтра 4
Мягкий кинотеатр Семейный парк г. Магнитогорск, просп. К. Маркса, 172, ТРЦ «Семейный Парк», 3 этаж 
2D
22:10 от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
