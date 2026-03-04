Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Дополнительное время, 6 марта 2026 в Магнитогорске

Расписание сеансов Дополнительное время, 6 марта 2026 в Магнитогорске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 4 Завтра 5 пт 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Мягкий кинотеатр Семейный парк г. Магнитогорск, просп. К. Маркса, 172, ТРЦ «Семейный Парк», 3 этаж 
2D
11:50 от 350 ₽
