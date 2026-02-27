Думали, Есаулов — это только «Ментовские войны»? Вот его проекты, которые вы могли пропустить (Боярская в одном из них шикарна)

Махмуд не только на экране, но и в жизни: как сложилась судьба звезды сериала «Султан моего сердца»

Продолжение этого сериала с Колесниковым ждали больше «Первого отдела»: финал оставил вопросы

Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером

«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»

Эту фразу из «Бриллиантовой руки» слышали многие, но на вопрос о ней ответят не все: проверьте и вы себя (тест)

Французы посмотрели «Бриллиантовую руку» и заявили: «ничего русского» — за 3 года до Гайдая у них сняли почти то же самое

От сумы, да от Фомы: сценарист «Невского» сделал еще 2 крутых детектива с Паламарчуком – №1 о КГБ (и с Брагиным-злодеем!)

От создателей «Первого отдела»: НТВ готовит сразу 2 ответа «Ландышам»

Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)