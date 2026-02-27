Этот российский сериал о маньяке не зря сравнивают с «Ганнибалом»: «Бегут мурашки»

Смотрю советские комедии каждый год, но не набрала в тесте и 3/6: угадайте хиты по первому кадру без всяких героев

Махмуд не только на экране, но и в жизни: как сложилась судьба звезды сериала «Султан моего сердца»

Под 1 000 000 просмотров за пару часов: мультяшной Маше наконец стукнуло 18 – косынка все та же, в остальном не узнать (фото)

«Это ошибка»: горькую правду о «Служебном романе» Эльдар Рязанов осознал лишь незадолго до смерти

Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные

Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)

Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)

От сумы, да от Фомы: сценарист «Невского» сделал еще 2 крутых детектива с Паламарчуком – №1 о КГБ (и с Брагиным-злодеем!)

Эту фразу из «Бриллиантовой руки» слышали многие, но на вопрос о ней ответят не все: проверьте и вы себя (тест)