Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Магнитогорске 11 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 11 марта 2026 в Магнитогорске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12 пт 13
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Sky Cinema Гостиный двор г. Магнитогорск, ул. Карла Маркса, 153, ТРЦ «Гостиный Двор»
2D
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 18:00 20:00 22:00
Sky Cinema Континент г. Магнитогорск, пр. Ленина, 83, ТРЦ «Континент»
2D
12:10 13:10 14:30 15:10 16:10 16:40 17:10 19:10 20:40 22:30
Мягкий кинотеатр Семейный парк г. Магнитогорск, просп. К. Маркса, 172, ТРЦ «Семейный Парк», 3 этаж 
2D
11:00 от 350 ₽ 13:05 от 390 ₽ 15:10 от 420 ₽ 17:15 от 420 ₽ 19:20 от 450 ₽
