Фильмы
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2, 2026 в Магнитогорске
11 марта 2026
Царевна-лягушка 2, 11 марта 2026 в Магнитогорске
О фильме
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
г. Магнитогорск, ул. Карла Маркса, 153, ТРЦ «Гостиный Двор»
2D
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
18:00
20:00
22:00
Sky Cinema Континент
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 83, ТРЦ «Континент»
2D
12:10
13:10
14:30
15:10
16:10
16:40
17:10
19:10
20:40
22:30
Мягкий кинотеатр Семейный парк
г. Магнитогорск, просп. К. Маркса, 172, ТРЦ «Семейный Парк», 3 этаж
2D
11:00
от 350 ₽
13:05
от 390 ₽
15:10
от 420 ₽
17:15
от 420 ₽
19:20
от 450 ₽
