Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Богатыри Расписание Богатыри (2026) в Магнитогорске на сегодня

Расписание Богатыри (2026) в Магнитогорске на сегодня

Богатыри
Богатыри Школьник и два бравых витязя из Древней Руси противостоят коварной колдунье семейный, фэнтези, комедия 2026 / Россия
Смотреть трейлер
Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Крипипаста: Синий малыш
Крипипаста: Синий малыш
2025, Новая Зеландия, ужасы
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Яблочную кожуру засыпаю солью и корицей — весь сентябрь радуюсь своей хитрости: дома пахнет, как в магазине парфюма
Вареные яйца любят не майонез и не соль: всего одна добавка превратит скучный завтрак в шикарное блюдо
Японский маникюр обычной зубной пастой и губкой: спустя пару минут результат как в салоне
5 детективов-«сокровищ» с рейтингом IMDb 7+: включите один вечером — и оторваться до финала будет сложно
Лучшие детективы 2026 года от KION, Netflix, HBO и Fox: №7 в первые дни проката посмотрели 9 000 000 человек
Этот французский аналог «Извне» скрасит ожидание финального сезона — 8 баллов на IMDb и всего 2 сезона: «жалею, что раньше не посмотрела»
Советские чиновники присмотрелись к лицу Раневской и лишили ее роли мечты: а ведь могла быть идеальной княгиней
Иностранцы от этого российского фильма пищат как дети — снял «русский Тарантино»: в нашем прокате еле-еле собрал 2,5 млн рублей
Одного слова хватило Ане чтобы понять — Шарапов «стукач»: сцена из «Место встречи изменить нельзя», которую проморгали зрители
Арья могла вернуться новым Королём Ночи: в Сети появилась новая мрачная теория о финале «Игры престолов»
Мы вновь увидим Киллу, Кота, Раму и даже Ошпаренного: приквел «Бумера» уже в работе — и вот что готовит Буслов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше