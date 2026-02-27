Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Драники
Драники
28 февраля 2026
Расписание сеансов Драники, 28 февраля 2026 в Магнитогорске
О фильме
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
г. Магнитогорск, ул. Карла Маркса, 153, ТРЦ «Гостиный Двор»
2D
13:10
15:00
19:20
Sky Cinema Континент
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 83, ТРЦ «Континент»
2D
13:05
15:00
19:20
20:30
Мягкий кинотеатр Семейный парк
г. Магнитогорск, просп. К. Маркса, 172, ТРЦ «Семейный Парк», 3 этаж
2D
10:15
от 420 ₽
12:10
от 420 ₽
