Фильмы
Красавица
Расписание сеансов Красавица, 2026 в Магнитогорске
3 марта 2026
Расписание сеансов Красавица, 3 марта 2026 в Магнитогорске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Завтра
4
чт
5
пт
6
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Красавица»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Sky Cinema Гостиный двор
г. Магнитогорск, ул. Карла Маркса, 153, ТРЦ «Гостиный Двор»
2D
18:50
Sky Cinema Континент
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 83, ТРЦ «Континент»
2D
19:30
